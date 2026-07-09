À Soissons, les loisirs créatifs se déploient en centre-ville

Les loisirs créatifs ont désormais leur adresse au centre-ville de Soissons. Caroline Neveux a ouvert la boutique «Les loisirs de Caro», au beau milieu de la dynamique rue Saint-Martin, le 30 novembre dernier. Elle s'est rapidement installée dans le paysage. «Je souhaitais proposer un commerce dédié aux loisirs créatifs, aux Beaux-Arts, à la papeterie et aussi un peu à la librairie, et avoir une offre qu'on ne trouvait pas à Soissons, explique-t-elle. L'idée en ce moment est aussi de répondre aux parents qui ont des listes de fournitures à préparer pour la rentrée scolaire».

Des ateliers dessin, aquarelle et tricot

Caroline Neveux était auparavant responsable d'un magasin d'optique mais son envie d'avoir un commerce de loisirs créatifs remonte à loin. Dans sa boutique, on retrouve des articles de bureautique de la marque Plein Ciel et des articles Beaux-Arts de Dalbe. Elle propose aussi de la gravure, de la personnalisation d'objets tels que mugs et tote bag, ou encore de la broderie textile. Les 160 m² d'espace sont donc bien occupés. «J'ai visité plusieurs locaux et j'ai été accompagnée pour cela par l'Office du commerce, ici il s'agissait de l'ancien magasin M&S Mode, c'est grand mais j'aurais aimé avoir davantage de place encore, confie-t-elle. J'ai en effet envie de proposer des ateliers et cela va débuter cet été avec des ateliers aquarelle mais aussi dessin et à la rentrée, ce sera du tricot. Je vais faire rentrer davantage de mercerie en magasin au mois d'août». La commerçante, elle-même passionnée de crochet, propose déjà de la laine à ses clients.

Après un peu plus de six mois d'activité, Caroline Neveux se dit satisfaite de la fréquentation de sa boutique et du contact noué avec la clientèle. «Il y a une vraie demande, il y a beaucoup de clients qui passent à la boutique et ce sont des gens agréables parce qu'ils viennent ici pour des achats plaisir, dit-elle. Après, dans le commerce, aucune semaine ne se ressemble et puis il faut aussi que je continue à trouver la bonne organisation». La boutique est ouverte du lundi au samedi, ce qui impose donc un rythme soutenu. Mais Caroline Neveux ne regrette pas son choix de s'être lancée à son compte dans ce commerce.