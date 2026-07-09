Le sénateur LR Francis Szpiner mis en examen pour corruption passive

Le sénateur (LR) et avocat Francis Szpiner, soupçonné d'avoir attribué, quand il était maire du 16e arrondissement, un logement social à une femme en contrepartie de relations sexuelles, a été mis en examen pour corruption passive, a indiqué jeudi le parquet de Paris.

"Mon client conteste avec la plus grande fermeté les faits qui lui sont reprochés. Il s'expliquera ultérieurement devant le juge d'instruction. Aucun contrôle judiciaire n'a été ordonné", a réagi son avocate, Me Caroline Toby, sollicitée par l'AFP.

Le ministère public a précisé à l'AFP que le sénateur n'avait "pas été placé sous contrôle judiciaire dans la mesure où la demande de levée d’immunité n’a pas été traitée dans les temps par le Sénat". M. Szpiner avait été placé en garde à vue mardi, a-t-on précisé de même source, confirmant une information du Parisien et de franceinfo.

Le parquet reproche, en substance, à l'avocat d'avoir usé de son mandat électif, "en l’espèce maire du 16ᵉ arrondissement de Paris", pour "l’attribution d’un logement social en échange de relations sexuelles".

Ce délit est passible d'une peine de 10 ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d’amende.

Une information judiciaire avait été ouverte en avril 2025 pour corruption active et passive, portant sur les conditions d'attribution en 2023 d'un logement social dans le 16e arrondissement à une esthéticienne de 26 ans, cette dernière disant avoir eu, en contrepartie, des relations sexuelles avec M. Szpiner.

"La femme concernée a été mise en examen le (jeudi) 9 juillet 2026 du chef de corruption active d’un élu", a ajouté le parquet de Paris, précisant qu'elle avait été "placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec Francis Szpiner".

Son avocate, Me Marie Violleau, n'a pas souhaité commenter "pour le moment".

Fin mai, le bureau du Sénat avait prononcé la levée de l'immunité parlementaire du sénateur Les Républicains de Paris, ouvrant la voie à son placement en garde à vue.

La mairie du 16e arrondissement a notamment été perquisitionnée dans le cadre de cette enquête, tout comme le domicile de l'avocat, sénateur depuis 2023.