NSI Groupe, acteur indépendant des services de propreté et du multiservices, poursuit sa stratégie de croissance externe avec une quatrième acquisition en 2026. En effet, l'entreprise installée à Marly a acquis la société LSB, implantée à Mayotte et à La Réunion. Le groupe LSB réunit plusieurs entreprises organisées autour de deux pôles, qui sont ABC Entretien et SCTE, et a réalisé, en 2025, 18,5 millions d'euros de chiffre d'affaires.

C'est la première acquisition de NSI Groupe hors du territoire métropolitain, et elle doit lui permettre de se développer à l'international. L'intégration de LSB porte le chiffre d'affaires consolidé de NSI Groupe à près de 120 millions d'euros, avec trois ans d'avance sur les objectifs fixés par son plan «Ambition 2030».