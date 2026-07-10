Nancy : les finalistes du Prix Stanislas dévoilés à Paris

Pour la première fois depuis sa création, cette délibération initiale s'est déroulée à Paris, à l'hôtel Le Swann, actant un partenariat stratégique avec la Société des Hôtels Littéraires. Présidé par l’écrivain Philippe Jaenada, le jury professionnel a retenu ces finalistes parmi 48 ouvrages en compétition, lançant ainsi la course à la succession d'Agnès Gruda pour ce prix doté de 3 000 euros par la ville de Nancy.

Un cap parisien pour booster le rayonnement de l'édition lorraine

Ce premier écrémage marque un tournant logistique et promotionnel pour l’événement lorrain, qui s'exporte dans la capitale pour accroître sa visibilité économique et médiatique nationale. Parmi les maisons d'édition représentées figurent aussi bien des institutions majeures comme Grasset et Flammarion que des structures indépendantes telles que L'Iconoclaste ou Les Intranquilles. Les cinq jurés professionnels, dont les écrivains Daniel Picouly et Clara Dupont-Monod, ont ainsi sélectionné des œuvres variées, allant de Décolorer sa fille de Lucie Bérard au Dernier présage de Victoria Woodhull de Maxim Schwartz.

Verdict en septembre et retombées attendues pour le salon nancéien

L'issue de cette compétition culturelle pour la région se décidera à la rentrée. Une seconde délibération est programmée le mercredi 2 septembre 2026. À cette occasion, le jury s'élargira pour intégrer une représentante des Hôtels Littéraires ainsi que trois étudiants nancéiens, renforçant l'ancrage local et universitaire du prix. Le lauréat recevra officiellement sa distinction le samedi 12 septembre 2026 à Nancy, lors de la nouvelle édition du salon Le Livre sur la Place, un rendez-vous capital pour les retombées économiques du secteur de l'édition régionale.