Le Festival Scène de crime tient sa 1re édition à Dombasle-sur-Meurthe

Scène de crime à Dombasle-sur-Meurthe, version festival et salon littéraire ! Ce dimanche 28 juin, les amateurs de thriller et polar ont rendez-vous du côté du parc du Casino Solvay à l’occasion de la première édition du Festival Scène de crime.

Organisée par l’association La Confrérie du Polar, une soixantaine d’auteurs seront en dédicace avec comme invitée d’honneur, l’auteure Nadège Baudoin sous le parrainage d’Anouk Shutterberg et Stéphane Schumucker.

«Ce premier rendez-vous se veut avant tout un créateur de lien social entre les amateurs de ce genre de littérature, un rassemblement et un partage autour de cette passion commune», explique Karine Clément, instigatrice de la manifestation et présidente de l’association La Confrérie du Polar.

À côté du salon littéraire, des animations version enquête sont annoncées tout au long de la journée.

Le tout ponctué par deux conférences de Gilbert Thiel, ancien magistrat et Thierry Moser, avocat.

Temps fort annoncé : la remise officielle du Prix Littéraire Scène de crime.

L’entrée est gratuite de 10 h à 18 h.