Né de quelques journées autour de «Lire en fête», le festival Les Mots en l'Aire s’est progressivement affirmé comme une rendez-vous de la vie culturelle de l’Aire Cantilienne. Ainsi, la 20e édition du festival - du 25 septembre au 30 octobre - propose de très nombreuses animations culturelles autour de la lecture, des livres, des mots et de la culture au sein des bibliothèques, médiathèques et centres culturels du territoire, et ce autour du thème «Ensemble», une invitation à se retrouver autour de la lecture et des mots.

Et pour les 20 ans du festival de lecture intercommunal Les Mots en l'Aire, la Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne propose un double spectacle, le 25 septembre, au Centre Culturel de Coye-la-Forêt : "La boite à livres", suivi de "L'Aire Cantilienne comme vous ne l'avez jamais vue" (2x20 minutes), par l'Académie des arts dramatiques de Chantilly.

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