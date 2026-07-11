Le SDIS 57 a envoyé, les 4 et 5 juillet 2026, deux détachements de 23 sapeurs-pompiers de Moselle vers l'Aude et les Pyrénées-Orientales pour soutenir les secours locaux face aux risques de feux de forêt et une forte pression opérationnelle.

Une logistique interrégionale activée

Ce déploiement exceptionnel de personnels s'est orchestré depuis la Compagnie de soutien logistique et technique de Peltre. Au total, le premier contingent a armé un véhicule de commandement et un demi-groupe d'intervention feux de forêt (GIFF 57) avec cinq véhicules. Le second groupe de 9 pompiers a intégré une colonne de type Incendie-Secours (INC-SUAP). Arrivés à Narbonne le 6 juillet au matin, les Mosellans démontrent la capacité de résilience et de projection des forces de secours de la région Grand Est hors de leurs frontières, un atout pour la continuité d'activité des territoires.

Une mission de secours ciblée jusqu'au 12 juillet

Cette mobilisation s'inscrit dans un cadre de coopération nationale aux côtés d'autres SDIS de la zone Est (Marne, Doubs, Bas-Rhin). Elle permet de mutualiser les coûts d'infrastructure de crise face à la sécheresse persistante dans le Sud, sans affaiblir la couverture opérationnelle de la Moselle et de ses entreprises. Les 23 soldats du feu mosellans poursuivront leurs interventions de secours d'urgence jusqu'au 12 juillet 2026.

Le SDIS 57 n'a pas encore précisé si un système de relève ou un troisième contingent sera nécessaire au-delà de cette échéance.