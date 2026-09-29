Vie des professions
81e congrès : les experts-comptables contre-attaquent
23/09/2026 Anne Daubree
France
Face à des cyberattaques toujours plus sophistiquées, aucune entreprise lorraine ne peut plus se considérer à l’abri. L’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un nouvel outil de défense, capable de détecter plus vite les comportements suspects et d’automatiser certaines alertes. À condition de ne pas faire fi des fondamentaux.
© Andrey Popov/ Adobe Stock (modifié dans AI Studio). 36% des TPE-PME ont déjà été confrontées à un incident de cybersécurité.
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