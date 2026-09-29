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Dossier

Cybersécurité dans le Grand Est : l’intelligence artificielle à la rescousse

Face à des cyberattaques toujours plus sophistiquées, aucune entreprise lorraine ne peut plus se considérer à l’abri. L’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un nouvel outil de défense, capable de détecter plus vite les comportements suspects et d’automatiser certaines alertes. À condition de ne pas faire fi des fondamentaux.

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© Andrey Popov/ Adobe Stock (modifié dans AI Studio). 36% des TPE-PME ont déjà été confrontées à un incident de cybersécurité.

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Par Julie Clessienne
Les Tablettes Lorraines
Publié le 29 septembre 2026 - Mis à jour le 29 septembre 2026
<p>Trop petit pour intéresser un pirate ? L’idée reste tenace chez les dirigeants de TPE et PME lorrains. Pourtant, les <strong>cyberattaques</strong> sont largement automatisées et peuvent toucher toute organisation disposant d’une messagerie, de données clients ou d’un accès bancaire. D’après le <strong>baromètre France Num </strong>2025, <em>«36% des TPE-PME que nous avons interrogées déclarent avoir été confrontées à un incident de cybersécurité (21% à de l’hameçonnage,16% à un logiciel malveillant)»</em>.&nbsp;</p><p>Dans ce contexte, l’intelligence artificielle est devenue – une fois n’e.

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