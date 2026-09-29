Verdun : un nouveau cabinet d’ophtalmologie ouvre avec un bloc intégré

À Verdun, l’offre de soins ophtalmologiques évolue avec l’ouverture du COSQ, au 30 rue d’Anthouard. Portée par le Dr William Boucenna, chirurgien ophtalmologue, cette nouvelle structure réunit sur un même site consultations, examens spécialisés et certaines interventions. Elle associe ophtalmologistes, orthoptistes et optométristes afin de coordonner différentes étapes du parcours des patients.

Le cabinet s’appuie notamment sur des rétinographes, un OCT, un équipement de topographie cornéenne, de biométrie et des lasers. Son bloc opératoire intégré doit permettre la réalisation d’injections intravitréennes ainsi que de certaines chirurgies réfractives et des paupières. Le COSQ est ouvert du lundi au samedi, de 8 heures à 18 heures. Pour le territoire verdunois, cette implantation représente ainsi l’arrivée d’une offre médicale spécialisée reposant sur des équipements techniques et une organisation regroupée. Elle peut également limiter certains déplacements des patients vers d’autres pôles de soins.

Le vieillissement accroît les besoins médicaux

Cette évolution locale intervient alors que l’organisation de l’offre de soins constitue un enjeu national. La Drees estime que près de 23 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus vivront en France en 2050, soit environ 5 millions de plus qu’en 2021. La question du renouvellement et de la répartition territoriale des professionnels et des équipements médicaux se pose donc dans de nombreux territoires. La Drees publie d’ailleurs depuis juillet 2026 de nouvelles données sur l’accessibilité aux soins et la démographie des professionnels de santé au 1er janvier 2026.