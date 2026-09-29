Maxéville : l’Association J-B Thiéry a un nouveau directeur général

Nom : Steppe. Prénom : Pierre-Alexandre. Signe particulier : nouveau directeur général de l’Association J-B Thiéry de Maxéville, spécialisée dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap, depuis le 14 septembre.

Ce professionnel du secteur des EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) où il a construit son parcours — avec notamment la direction d’organisations multisites dans le champ associatif — entend inscrire son action autour d’une conviction : la personne accompagnée doit rester au cœur de chaque décision.

«Chaque personne en situation de handicap a une histoire, des attentes, des capacités et des besoins qui lui sont propres. Notre responsabilité collective est de lui proposer un accompagnement adapté, humain et respectueux de sa singularité, de ses choix et de sa dignité», assure le nouveau directeur général.

Management de proximité

Dès sa prise de fonction, Pierre-Alexandre Steppe a fait de la rencontre avec les équipes une priorité, en se rendant sur chacun des différents sites de l’Association.

«Je veux prendre le temps d’écouter les professionnels, de comprendre leur quotidien et de reconnaître pleinement leur expertise. On ne peut pas construire l’avenir d’une organisation sans celles et ceux qui la font vivre chaque jour».

Dans un secteur médico-social en pleine évolution, où les besoins des personnes accompagnées se diversifient et où les professionnels sont confrontés à des enjeux importants dans l’exercice de leurs métiers, Pierre-Alexandre Steppe entend privilégier un management de proximité, fondé sur le dialogue, la responsabilité et la confiance.

Cette approche vise à conjuguer exigence sur la qualité des accompagnements, la considération des personnes accompagnées et la reconnaissance du travail des professionnels.

«Nous avons une responsabilité particulière : faire en sorte que chaque personne accompagnée puisse trouver auprès de J-B Thiéry un environnement dans lequel elle est considérée, respectée et accompagnée au plus près de ses besoins. C’est un projet qui ne peut être que collectif».