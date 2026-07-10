Le groupe Blondel, acteur majeur de la logistique basé à Saint-Quentin, teste notamment une solution d'intelligence artificielle embarquée pour optimiser la consommation de ses poids lourds. La technologie analyse le trafic, le relief ou la charge du véhicule afin d'adapter la conduite et réduire la consommation de carburant. Quatre camions sont actuellement équipés, avec un déploiement potentiel sur 150 véhicules supplémentaires selon les résultats obtenus.

D'autres PME axonaises explorent des usages plus opérationnels : automatisation des tâches administratives, analyse de documents, amélioration de la relation client ou création de contenus commerciaux. La CCI de l'Aisne accompagne également les entreprises dans cette transition grâce à des ateliers dédiés aux applications concrètes de l'IA.

Les PME accélèrent leur transition numérique

Face à la hausse des coûts, aux difficultés de recrutement et aux besoins de modernisation, l'intelligence artificielle devient un outil stratégique pour les entreprises. Selon Bpifrance, son adoption progresse dans les PME et ETI françaises, même si les niveaux d'utilisation restent encore variables selon les secteurs.

Dans l'Aisne, le défi consiste désormais à transformer les expérimentations en véritables leviers de croissance. Formation des salariés, protection des données et accompagnement des dirigeants seront déterminants pour permettre aux PME locales de tirer pleinement parti de ces nouvelles technologies.