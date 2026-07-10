Le futur technicentre MOBIGO PLM en construction à Perrigny-lès-Dijon









À proximité des installations ferroviaires de Perrigny-lès-Dijon, les travaux du futur technicentre MOBIGO PLM sont en cours. Ce site, destiné à accueillir et assurer la maintenance des rames RÉGIOLIS de la ligne Paris-Lyon-Méditerranée, s'inscrit dans le déploiement de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire régional engagée par la Région Bourgogne Franche-Comté.





Un chantier mobilisant plusieurs entreprises





Le lot principal, d'un montant d'environ 15 millions d'euros, porte sur la construction de l'atelier, des magasins et des bureaux. Plusieurs sociétés du Groupe ROGER MARTIN interviennent sur cette opération. SNCTP GC & Bâtiment réalise le gros œuvre et le second œuvre, BERTHOLD est chargé de la charpente métallique et ROGER MARTIN Bourgogne Champagne assure les terrassements, les plateformes ainsi que le déminage. Le béton utilisé sur le chantier est fourni par SABEVI Bourgogne Béton.





Des installations adaptées à la maintenance ferroviaire





Le technicentre hébergera un atelier équipé de fosses, de passerelles et de ponts roulants, mais aussi un bâtiment accueillant les bureaux et les locaux de vie. En effet, près de 3 800 m² de béton armé et environ 550 tonnes de charpente métallique sont mobilisés sur ce chantier. Le projet nécessite une organisation rigoureuse entre les différents intervenants.





Par ailleurs, Jean Castex, président-directeur général du Groupe SNCF, et Vincent Martin, président du Groupe ROGER MARTIN, ont récemment visité le chantier afin de découvrir l'avancement des travaux.







