La librairie indépendante L’Inventorium se réinvente pour faire face à la raréfaction des librairies généralistes dans le centre-ville de Beauvais. Fondée fin 2024 par Amandine et Cédric Gaillard, elle était à l'origine centrée sur la jeunesse et l’accompagnement des enfants présentant des troubles de l’apprentissage.

Mais la fermeture successive de la Maison de la Presse en 2024, puis de la Fnac en avril 2025 et du Furet du Nord en juin 2025, a profondément modifié le paysage culturel beauvaisien. Restée quasiment seule sur ce créneau en centre-ville, la librairie a vu affluer des demandes dépassant largement son cœur de métier initial. «Il faut y aller… Et on va y aller», ont-ils tranché au début de l’année 2026.

Une transition progressive et maîtrisée

La transformation ne se fait pas par rupture mais par étapes. Le premier îlot consacré à la littérature généraliste installé dès septembre 2025, a ainsi été renforcé au fil des mois. Polar, histoire, philosophie, sciences humaines ou essais parentaux ont progressivement rejoint les rayons jeunesse. Le nombre de références est ainsi passé d’environ 4 500 à l’ouverture à près de 8 000 fin 2025, pour atteindre près de 11 000 aujourd'hui. «Nous sommes sur un nombre de références assez classique pour une librairie. Mais nous ne ferons pas plus de 15 000, car on veut éviter d'avoir recours à des murs de livres, comme on en connaissant dans les librairies autrefois».

Cette réorganisation s’accompagne d’un agrandissement de la surface de vente. Une ancienne réserve de 50 m² est en cours d'aménagement et portera la surface de vente à 200 m² d'ici la rentrée scolaire 2026. L’étage accueillera un «pôle graphique» réunissant mangas, bandes dessinées, littérature young adult et ouvrages en version originale, tandis que le rez-de-chaussée sera davantage dédié à la littérature généraliste et au conseil.

Préserver une identité de librairie indépendante

Le développement du site internet, lancé en septembre 2025 et donnant accès à plusieurs millions de titres sur commande, a également facilité cette transition en permettant de répondre rapidement aux demandes des lecteurs tout en sécurisant la trésorerie de l’entreprise. Mais si l’offre s’élargit, les gérants refusent de renoncer à l’ambiance qu’ils ont construite. «Nous voulons garder notre identité calme et cosy», insistent Amandine et Cédric Gaillard.

Pour eux, cette réorientation marque surtout une reprise en main du développement de leur entreprise après une première année largement dictée par l’urgence et la demande. Leur ambition n’est pas de rivaliser avec les grandes chaînes, mais de faire de l’Inventorium une librairie indépendante où l’on vient autant pour acheter un livre que pour flâner, échanger et découvrir de nouvelles lectures. Une manière, à leurs yeux, de contribuer durablement à la revitalisation culturelle du centre-ville de Beauvais.