



La REF21, rendez-vous majeur du MEDEF en Côte-d'Or, a attiré plus de 300 participants pour échanger sur les grands enjeux économiques, sociaux et sociétaux. Cette édition a été ponctuée par 13 ateliers et tables rondes, animés par 35 intervenants et soutenus par 6 commissions de travail composées de dirigeants et d’entrepreneurs bénévoles. Au-delà des chiffres, l'événement s'est révélé être un véritable espace de rencontre, permettant aux acteurs économiques de se retrouver et de confronter leurs points de vue sur des sujets cruciaux touchant à la fois l'économie, le social et les problématiques sociétales.





Une séance plénière consacrée aux grands équilibres géopolitiques a notamment marqué cette édition. Ces échanges permettent de mieux comprendre les transformations en cours, de faire émerger de nouvelles idées et d'identifier des pistes concrètes pour anticiper l'avenir. La REF21 représente également une occasion essentielle de faire vivre le réseau économique local, de créer des rencontres et de favoriser les échanges entre les entreprises et les acteurs du territoire. Dijon Bourgogne Invest se réjouit d'être partenaire de cet événement qui favorise les réflexions et les coopérations au sein de l'écosystème économique local.