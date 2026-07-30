Plailly : Au Parc Astérix, les coulisses s'animent chaque nuit

À la fermeture du Parc Astérix, les allées se vident, mais l'activité est loin de s'arrêter. Tout au long de la nuit, les équipes techniques et de maintenance poursuivent leur mission afin de garantir la sécurité des attractions et de préparer le parc à accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions dès le lendemain.

Une maintenance assurée 24 heures sur 24

La sécurité des visiteurs repose notamment sur le travail des équipes de maintenance des attractions. Chaque nuit, les techniciens contrôlent les trains de l'ensemble des attractions et réalisent différentes opérations, comme le huilage des roues, le remplacement de certaines pièces ou encore la vérification des harnais. Ces interventions sont menées hors des horaires d'ouverture afin de remettre les infrastructures en état sans perturber l'expérience des visiteurs.

Une soixantaine de techniciens se relaient ainsi jour et nuit. Le matin, une équipe vérifie les pistes et remet les attractions en service avant l'arrivée du public. Une autre prend ensuite le relais dans l'après-midi pour intervenir si besoin. La nuit est également mise à profit pour d'autres opérations d'entretien. Des techniciens interviennent afin de réaliser différents travaux sur les bâtiments et les installations sonores.