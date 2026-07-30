Une nouvelle boulangerie Sophie Lebreuilly ouvre ses portes à Argancy

Ouvert sept jours sur sept, de 6 h à 20 h, le commerce proposera une offre de boulangerie, de pâtisserie et de restauration rapide, destinée à répondre aux différents moments de la journée, du petit-déjeuner au déjeuner en passant par les pauses gourmandes. L'établissement disposera également d'une terrasse et d'une cinquantaine de places assises.

À l'origine de ce projet, Adrien et Lionel Richard ont choisi de se lancer ensemble dans l'entrepreneuriat après des parcours professionnels distincts. Le premier a évolué dans le secteur du commerce de détail, où il a dirigé plusieurs points de vente, notamment dans le prêt-à-porter. Le second a occupé des fonctions de direction dans la promotion immobilière jusqu’à piloter les opérations en Lorraine.

«Nous n’avons pas de parcours initial dans ce domaine, mais nous partageons une véritable appétence pour les métiers de bouche, le commerce de proximité et la satisfaction client. Ce projet représente pour nous l’opportunité de nous investir dans un univers authentique et exigeant, où le produit et l’expérience client sont au cœur de tout», déclare les deux associés Adrien et Lionel Richard.

Une offre variée

En rejoignant le réseau Sophie Lebreuilly, les deux entrepreneurs souhaitent développer un commerce de proximité adapté aux habitudes des habitants. À travers cette implantation à Argancy, ils entendent proposer un lieu associant offre alimentaire et espace de restauration, accessible tout au long de la journée.

«Avant tout, nous avons rencontré les équipes ainsi que les fondateurs de l’enseigne. Nous avons immédiatement été en phase avec leur ADN et les valeurs qu’ils portent. Nous avons ensuite visité plusieurs points de vente et goûté leurs produits : la qualité, associée à une ambiance chaleureuse et conviviale, a définitivement confirmé notre choix», déclare les deux associés Adrien et Lionel Richard.