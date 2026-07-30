Un nouveau magasin Intersport ouvre dans l'Aisne

Les sportifs du secteur de Chauny-Tergnier ont un nouveau point de rendez-vous. L'enseigne Intersport arrive en effet dans ce secteur en s'implantant sur la Zac des terrages à Viry-Noureuil. Cette implantation vient renforcer la présence de l'enseigne dans la région et témoigne de son ambition : rendre le sport toujours plus accessible à tous les pratiquants, quel que soit leur niveau ou leur discipline.

Huit emplois créés

La surface de vente de ce nouveau magasin, ouvert le 27 juillet, s'étend sur 1100 m² et propose une offre complète dédiée aux sports du quotidien comme aux pratiques spécialisées : Basket-ball, running, football, fitness, padel, randonnée etc... Les services Intersport de click & collect, contrat entretien vélo, et de dispositif de collecte, seront proposés aux clients du magasin. Cette ouverture s'accompagne de la création de huit emplois, participant ainsi au développement économique local de la ville. «Notre volonté est d'être bien plus qu'un magasin de sport, souligne Mélanie Lucas, directrice du magasin. Nous souhaitons devenir un véritable partenaire des sportifs du territoire et contribuer au dynamisme de la vie locale».

Avec plus de 980 magasins en France, Intersport poursuit son développement autour d'une conviction forte : le sport est un formidable vecteur de lien social. Ces magasins réalisent un chiffre d’affaires de 3,91 milliards d’euros en 2025, avec plus de 19 000 collaborateurs. Intersport se présente sous la forme d’une coopérative, regroupant des adhérents propriétaires de leurs magasins, avec une structure centrale basée à Longjumeau (Essonne) et trois plateformes logistiques totalisant 160 000 m², réparties à Saint-Vulbas, Autrèche (Indre-et-Loire) et Machecoul (Loire-Atlantique).