En Seine-Maritime, les projets soutenus par la Métropole de Rouen, dans le cadre du concours Créactifs, témoignent d’une nouvelle génération d’entrepreneurs qui investit des secteurs stratégiques pour l’économie.

À Boos, POWER VISION développe une solution de surveillance des transformateurs électriques destinée notamment à l’industrie et aux acteurs de l’énergie, tandis que Mew, à Bois-Guillaume, cherche à mesurer et réduire l’empreinte environnementale des usages professionnels de l’intelligence artificielle.

La mobilité électrique, avec Périple, le recrutement dans les pharmacies avec Pharmaxity, ou encore l’économie circulaire avec LoueTonBien complètent cette dynamique.

Avec des aides pouvant atteindre 6 500 euros, ces initiatives montrent comment de jeunes porteurs de projets explorent de nouveaux marchés tout en répondant aux enjeux de transition énergétique, de numérique et de transformation des modes de consommation.

