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Créactifs : cinq start-up accompagnées par la Métropole Rouen Normandie

En Seine-Maritime, les jeunes entrepreneurs investissent les filières qui transforment déjà l’économie. Parmi les 13 projets soutenus par le concours Créactifs, plusieurs initiatives développées à Rouen, Bois-Guillaume, Boos ou Grand-Couronne ciblent l’intelligence artificielle, l’énergie, la mobilité et l’économie circulaire. 

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© Romain Bance - Metropole Rouen Normandie.

© Romain Bance - Metropole Rouen Normandie.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 25 juillet 2026 - Mis à jour le 25 juillet 2026

En Seine-Maritime, les projets soutenus par la Métropole de Rouen, dans le cadre du concours Créactifs, témoignent d’une nouvelle génération d’entrepreneurs qui investit des secteurs stratégiques pour l’économie. 

À Boos, POWER VISION développe une solution de surveillance des transformateurs électriques destinée notamment à l’industrie et aux acteurs de l’énergie, tandis que Mew, à Bois-Guillaume, cherche à mesurer et réduire l’empreinte environnementale des usages professionnels de l’intelligence artificielle. 

La mobilité électrique, avec Périple, le recrutement dans les pharmacies avec Pharmaxity, ou encore l’économie circulaire avec LoueTonBien complètent cette dynamique. 

Avec des aides pouvant atteindre 6 500 euros, ces initiatives montrent comment de jeunes porteurs de projets explorent de nouveaux marchés tout en répondant aux enjeux de transition énergétique, de numérique et de transformation des modes de consommation.