Le maire PS de Paris Emmanuel Grégoire va convoquer la semaine prochaine une réunion de crise sur le projet de rénovation de la tour Montparnasse, menacé par un conflit entre copropriétaires, a-t-on appris samedi auprès de l'entourage de l'édile, confirmant une information du Figaro.

Les copropriétaires du plus haut gratte-ciel parisien ont engagé mardi les travaux de désamiantage, première phase du vaste projet de rénovation qui prévoit de transformer l'édifice de bureaux en tour vitrée accueillant hôtel, commerces et services, ainsi qu'une serre agricole sur son toit.

Mais si l'assemblée générale "a adopté les principales dispositions nécessaires à la poursuite du projet, notamment la préparation du chantier de désamiantage, elle cristallise également d'importantes dissensions internes susceptibles d'en compromettre l'aboutissement", a rapporté la mutuelle MGEN, qui détient 18% de la tour Montparnasse.

Alors que le coût global de la restructuration a bondi, passant de plus de 300 millions d'euros annoncés initialement en 2017 à 800 millions, le principal copropriétaire, LFPI (La Financière patrimoniale d'investissement), a en effet voté contre le démarrage des travaux, et en a informé Emmanuel Grégoire, comme l'a révélé Le Figaro.

Le nouveau maire socialiste va réunir les différentes parties prenantes "en début de semaine prochaine", a indiqué son entourage à l'AFP, sans préciser la date. Selon la MGEN, un accord entre les copropriétaires des étages destinés à l'hôtel est nécessaire "avant le 30 juillet" pour la poursuite du projet.

Si les contentieux ne sont pas réglés d'ici là, "les travaux ne commenceront pas", a prévenu le représentant d'un copropriétaire, rappelant que les parties "ont voté le démarrage des travaux en septembre, mais à condition qu'il y ait la paix en juillet".

Or le permis de construire doit être utilisé avant sa date d'expiration le 26 novembre.

Philippe Goujon, le maire LR du 15e arrondissement, où l'édifice de 210 mètres est situé, en a appelé mardi "à la raison pour que les travaux puissent s'engager avant que le permis de construire ne tombe".

"Il serait incompréhensible qu'une opération aussi gigantesque ne puisse pas être engagée alors que tout a été conforme et voté par le Conseil de Paris. C'est très important de reconstruire cette tour qui est datée, afin de donner un signal de modernisation pour le quartier, et pour Paris", a ajouté l'élu.