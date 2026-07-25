De l'atelier Nadar à Michel Séméniako, treize grands noms de la photographie se sont emparés de ce sujet à travers 310 clichés et tirages originaux ou modernes, qui retracent près de 150 histoires, de 1874 à 2023.

Découverte d'un patrimoine régional

Pour la toute première fois, des œuvres issues des collections du Centre Historique Minier et des fonds de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie ont été réunis pour cette exposition qui rassemble des photographies réalisées dans des contextes variés : commandes passées par les compagnies minières, reportages de presse, campagnes documentaires, démarches d'auteur... L'occasion de retracer, à travers ces archives, l'histoire des bassins charbonniers, des femmes et des hommes qui les font vivre mais aussi de découvrir les paysages façonnés par l'exploitation du charbon et des profondes mutations qu'ont connues ces territoires.

Plus grand musée de la mine en France, le Centre Historique Minier de Lewarde est situé sur le carreau de l'ancienne fosse Delloye, mine de charbon exploitée de 1931 à 1971. Classé Monument Historique depuis 2010, il est l'un des sites remarquables du Bassin minier, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi le musée le plus visité des Hauts-de-France, avec environ 150 000 visiteurs par an.



