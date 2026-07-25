Entre Cléry-sur-Somme, Péronne et Biaches, cet ouvrage majeur franchira prochainement la vallée de la

Somme. Véritable défi d'ingénierie, il constituera un élément emblématique de la future infrastructure

fluviale européenne. À travers une scénographie pédagogique, l'exposition invite le public à découvrir les différentes étapes de la conception du pont-canal, ses caractéristiques techniques, les méthodes de construction retenues, son intégration paysagère ainsi que les enjeux environnementaux et économiques qui accompagnent sa réalisation.

Au-delà de la prouesse architecturale, ce futur équipement illustre les ambitions du Canal Seine-Nord Europe en matière de mobilité durable, de développement économique et d'attractivité territoriale. Il

préfigure également les nouveaux usages qui accompagneront l'arrivée du canal, tant pour le transport

fluvial que pour le tourisme et les mobilités douces.

Afin d'enrichir la visite, les équipes de la Société du Canal Seine-Nord Europe proposeront plusieurs

visites commentées les 29 juillet, 12 août, 2 août, 16 août et 30 septembre, permettant aux visiteurs d'échanger directement avec les spécialistes du projet.

Installée au 38, rue Saint-Sauveur à Péronne, la Maison du Canal est ouverte les mercredis et vendredis de

13 h 30 à 18 h, ainsi que les samedis de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. «Ce lieu ouvert depuis le 5

octobre 2025, a déjà accueilli plus de 1 000 visiteurs», souligne Jonathan Servien, l’animateur de la

Maison du canal.

Cette exposition constitue une occasion privilégiée de mieux comprendre l'un des ouvrages les plus

emblématiques du Canal Seine-Nord Europe et les retombées qu'il est appelé à générer pour l'ensemble du territoire.