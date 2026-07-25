À Pont-Sainte-Maxence, le chantier de rénovation urbaine du quartier des Terriers est désormais terminé. À cette occasion, Eiffage Construction a réuni les habitants ainsi que les différents intervenants autour d'un goûter marquant la fin des travaux. Cette opération a concerné quatre immeubles situés place des Tilleuls, allée Cavalière et place Claude-Debussy.

Des logements modernisés et de nouveaux services

Les travaux ont permis de réhabiliter 168 appartements, d'améliorer l'isolation thermique des façades, de rénover les parties communes des immeubles et de réaménager les abords. De nouveaux lieux de vie ont également été créés. Parmi les réalisations figurent l'adaptation de 67 logements aux besoins des seniors autonomes conformément au label Habitat senior services, le réaménagement des deux niveaux du parking souterrain, avec une capacité portée de 141 à 163 garages, ainsi que la création de neuf logements.

La place des Tilleuls a aussi été entièrement réaménagée avec l'installation d'un pôle médical, d'une nouvelle pharmacie et d'une agence de proximité de l'OPAC de l'Oise. Des nichoirs destinés aux martinets noirs ont par ailleurs été installés dans le cadre des mesures compensatoires.





Le projet a bénéficié d'un financement de près de 14 millions d'euros, porté principalement par l'OPAC de l'Oise, avec le soutien de l'État et de l'ANRU, de la Région Hauts-de-France et du Conseil départemental de l'Oise. La conception-réalisation a été confiée à Eiffage Construction Picardie-Compiègne, accompagnée de plusieurs partenaires spécialisés.



