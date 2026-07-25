D'une ampleur inédite, les incendies qui ont consumé 22.000 hectares et chassé au moins 141.000 résidents et vacanciers en Gironde et dans les Landes, continuent à sévir samedi matin, menaçant des communes proches de Bordeaux et nécessitant l'envoi d'un avion militaire A400M.

Alors que des odeurs de fumées, emmenées sur des centaines de kilomètres par les vents, sont ressenties jusqu'en Corrèze, quelque 1,5 million de masques FFP2 ont été acheminés dans la nuit vers la Gironde, pour protéger les membres des secours et les populations "exposées aux fumées nocives pour la santé", a indiqué le Premier ministre Sébastien Lecornu sur X vendredi soir.

Et un avion militaire A400M, qui permettra de larguer 20 tonnes d'un produit retardant, sera déployé ce samedi en Gironde, a-t-il annoncé samedi matin.

En ce dernier week-end de juillet, Bison Futé a appelé les automobilistes à laisser "les routes libres" pour les secours: la journée est classée "rouge" au niveau national dans le sens des départs en vacances.

Les incendies qui sévissent aux abords du bassin d'Arcachon en Gironde, où le feu est particulièrement violent, et près de Biscarrosse, dans les Landes, ont déjà nécessité l'évacuation de plus de 141.000 personnes et brûlé au total quelque 22.000 hectares, soit deux fois la surface de la capitale.

Sept nouvelles communes proches de Bordeaux doivent être évacuées de façon préventive.

Il s'agit de Saint-Médard-en-Jalles (33.000 habitants), Le Haillan (11.400), Saint-Jean-d'Illac (9.600), Martignas-sur-Jalles (8.000) et Saint-Aubin-de-Médoc (7.800), a annoncé la préfète de Gironde Sophie Brocas tôt samedi matin. Les communes limitrophes de Mérignac (78.000) et d'Eysines (24.800), sont aussi en partie concernées.

"Capacités d'évacuation très largement occupées"

Déjà des villes du nord du bassin d'Arcachon (Sainte-Hélène, Salaunes, Lanton, Audenge) ont été vidées de leurs habitants, dans ce qui devient au fil des jours l'une des plus vastes opérations d'évacuation jamais menées en France.

La veille, l'évacuation de 40.000 personnes de la chic station balnéaire de Lège-Cap-Ferret par l'unique route existante - mais aussi de façon inédite, par une noria de bateaux -, a créé des bouchons.

A ce stade, "les capacités d'évacuation commencent à être très largement occupées", a averti samedi matin sur France2 le lieutenant-colonel David Annotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et des "dispositifs vont être mis en place en complément".

Samedi matin le parc des Expositions de Bordeaux transformé en centre d'accueil, héberge quelque 3.500 personnes: des habitants angoissés, incertains du devenir de leur maison face aux flammes, dont des personnes âgées amenées en autocar, des vacanciers au séjour brutalement interrompu, qui ont passé la nuit sur des lits de camp ou des tapis de sol. Un deuxième hall a été ouvert, le premier affichant complet.

Assis sur son lit de camp, Frédéric Tavitian, 70 ans, est arrivé la veille vers 19h, de Dernousse.

"On a mis à peu près 4 heures pour arriver, c'est à 50 kilomètres (...) parce qu'il y avait des bouchons", explique-t-il. "A 15 heures, on nous a dit, il faut évacuer. On a vu des colonnes de fumée, comme un volcan qui allait exploser. Et on est partis", confie le retraité.

Derrière lui, dans le hangar surchauffé, des personnes prennent leur petit déjeuner sur les tables pendant que d'autres tentent de se reposer sur des matelas gonflables ou des tapis de sol.

"C'est vraiment la galère. C'est comme ça. Il faut faire avec", lâche M. Tavitian. Certains ont dû "dormir par terre. Parce qu'il n'y avait plus de lit, plus de matelas".

Assise sur un chaise à l'extérieur du hangar principal, Sophie Gapinski, une professeure de 54 ans résidant à Pessac, "espère que rien n'a été touché" et que "cet incendie va passer".

Feux "hors normes"

Sur le terrain en Gironde et dans les Landes, un millier de militaires sont désormais déployés ou le seront dans les prochaines heures, en renfort des sapeurs-pompiers, a annoncé vendredi soir le Premier ministre Sébastien Lecornu, à l'issue d'une cellule interministérielle de crise.

Parmi eux, une centaine de sapeurs-pompiers parisiens supplémentaires, a indiqué samedi à l'AFP Arnaud de Cacqueray, commandant de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

Sur le millier de sapeurs-pompiers mobilisés dans une "lutte acharnée" contre les flammes, 42 ont été blessés et pris en charge dont neuf évacués, "tous en urgence relative", selon la préfecture.

Ces feux "hors normes" qui consument des pins de "25-30 mètres de haut" ont "énormément de potentiel calorifique" et créent "une colonne d'air chaud" qui "va monter dans l'atmosphère" et peut "changer la direction de l'incendie", a précisé samedi le lieutenant-colonel David Annotel samedi, pointant une "usure des hommes et des femmes" mobilisés sur le terrain.

"On est au bord de la rupture capacitaire", a-t-il dit.

"On n'avait jamais vu ça, un feu convectif (qui s'autoalimente, ndlr) de cette ampleur", avait auparavant commenté le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez sur TF1. Il "aurait été provoqué par l'emploi d'une machine de débroussaillage", a confirmé vendredi le procureur de Bordeaux.

Evacuations dans les Landes

Au sud du bassin d'Arcachon, l'incendie qui a parcouru 3.000 hectares depuis jeudi soir près de Biscarrosse, dans les Landes, a également conduit à de nouvelles évacuations vendredi à mesure qu'il progressait.

Les quelque 8.000 habitants de Parentis-en-Born ont été évacués de façon préventive, après les 18.000 du bourg de Biscarrosse la veille, et la préfecture a pris une mesure similaire dans la soirée pour la commune de Sanguinet (5.000 habitants). En ajoutant les occupants de deux campings, environ 36.000 personnes sont concernées au total.

Déclenché par l'incendie accidentel d'un véhicule jeudi après-midi, cet incendie, "très soudain, très violent, très rapide", a déjà détruit "110 à 120" habitations et bâtiments, selon un dernier bilan provisoire communiqué par le préfet.

Laurent Nuñez avait précisé vendredi matin que "32 feux (étaient) en cours" sur le territoire.

Un incendie qui a parcouru 600 hectares dans la nuit de vendredi à samedi dans le Tarn, sans faire de victimes, entraînant l'évacuation de 500 habitants de deux communes proches de Castres, a été fixé, a fait savoir la préfecture.

Dans le Var, les sapeurs-pompiers ont été confrontés vendredi à plusieurs reprises de l'incendie de Pontevès, au quatrième jour de leurs opérations, avec de nouveaux départs de feu dans une zone adjacente.