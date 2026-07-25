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Christophe Guenier prend la direction du centre commercial Muse

Le centre commercial Muse, à Metz, change de direction. Après avoir accompagné l'ouverture du site et son développement commercial, Bertrand Seguin quitte ses fonctions de directeur. Christophe Guenier, jusqu'alors directeur technique et sécurité du centre, lui succède. 

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© Apsys.

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Par S.M
La Gazette Moselle
Publié le 25 juillet 2026 - Mis à jour le 25 juillet 2026

Le centre commercial messin ouvre un nouveau chapitre de sa gouvernance. Après avoir piloté le site depuis son ouverture, Bertrand Seguin quitte ses fonctions. Christophe Guenier, qui occupait les fonctions de directeur technique et sécurité, lui succède. Ouvert en 2017, Muse rassemble 115 enseignes, dont Primark, Zara et Bershka, ainsi que des espaces de restauration, des pop-up stores, des services et un parcours d'œuvres d'art. Le centre commercial avait reçu, la même année, le trophée du Conseil national des centres commerciaux (CNCC) de la meilleure création de centre commercial. 

Son parcours 

Fort d'une expérience dans les domaines de l'exploitation, et de la gestion de patrimoine, Christophe Guenier a débuté sa carrière chez Dalkia avant de rejoindre le bailleur social Moselis, où il occupait les fonctions de responsable du service Équipements et Énergies, avec la gestion d'un parc de 12 000 logements. Arrivé chez Apsys en janvier 2020, il assurait depuis six ans la direction technique et sécurité de Muse. Selon le groupe, cette nomination s'inscrit dans une démarche de promotion interne et vient reconnaître son engagement ainsi que sa contribution au développement du centre commercial.