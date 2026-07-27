Les Rencontres Économiques du Val de l’Aisne (REVA) préparent leur 5ᵉ édition, qui se tiendra le 18 septembre 2026 à Chivres-Val. Entrepreneurs, artisans et associations sont invités à venir développer leur réseau dans un cadre convivial, tout en découvrant des produits locaux. À partir de 19 heures, un temps de restauration sera proposé aux participants, invités à se munir de leurs cartes de visite et de leurs vêtements de travail. L’inscription est obligatoire pour participer à cette rencontre.

Le réseau devient un levier économique

À l’échelle nationale, les rencontres professionnelles de proximité jouent un rôle croissant dans le développement des entreprises. En facilitant les échanges entre entrepreneurs, artisans et acteurs associatifs, ces rendez-vous permettent de créer des connexions commerciales, de faire émerger des partenariats et de renforcer les dynamiques économiques locales. Ils contribuent aussi à rompre l’isolement des dirigeants et à favoriser la circulation des opportunités au sein des territoires.