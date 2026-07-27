Labellemontagne achète le complexe Cosmic Jump 54 à Nancy

Le spécialiste de la montagne Labellemontagne a racheté le site de loisirs nancéien Cosmic Jump 54 à la holding LN2J. Ce rachat permet au groupe savoyard de renforcer son ancrage dans l'est de la France et de développer une offre indoor moins dépendante de la météo.

Une diversification stratégique hors des stations de ski

Connu pour ses domaines skiables dans les Vosges et les Alpes, le groupe Labellemontagne déploie une feuille de route axée sur la désaisonnalisation de ses revenus. Cette transaction s'ajoute aux bases nautiques Wam Park et au complexe 1055 d'Épinal. L'objectif de la direction est de bâtir un modèle économique plus résilient face au changement climatique, tout en capitalisant sur ses 60 ans d'expertise dans la gestion de sites touristiques et de flux.

Une infrastructure majeure pour conquérir le marché urbain

Avec cette acquisition, l'opérateur prend le contrôle d'un actif clé de 6 000 m² à Nancy. Le site dispose d'un bowling de 12 pistes, d'un laser game de 800 m², d'un espace trampoline et du concept Prison Island. Cette diversité d'actifs permet de cibler simultanément les familles, les groupes d'amis et le tourisme d'affaires. Labellemontagne s'implante ainsi durablement sur un marché urbain dynamique et complémentaire de son cœur de métier.

Si la montagne reste le pilier identitaire de l'entreprise, cette incursion réussie en milieu urbain confirme la mutation profonde des acteurs du tourisme montagnard vers un modèle global de loisirs à l'année.