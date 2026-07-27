Seclin : un nouveau dirigeant pour l'agence ATTILA Lille Seclin

ATTILA, entreprise spécialisée dans la réparation et l’entretien des toits, annonce l'arrivée de Michael Ovinet en tant que nouveau dirigeant de son agence de Lille Seclin.

L'entreprise est composée de 130 agences disséminées dans toute la France, dont sept dans la région des Hauts-de-France, et quatre d'entre elles se trouvent dans le département du Nord. La reprise de l'agence de Lille Seclin est effectuée par Michael Ovinet, ingénieur de formation diplômé de l'ICAM. Il a notamment occupé les fonctions de Responsable Travaux, Responsable Études & Concepts, puis Directeur d’une Business Unit au sein d’enseignes textiles de l’AFM.

«Reprendre une entreprise, c’est un engagement qui dépasse le cadre professionnel : c’est un projet de vie que je construis avec ma famille. Après plusieurs années en tant que salarié, j’ai choisi ATTILA pour développer ma propre activité. J’y ai trouvé un réseau structuré, un métier porteur de sens et un véritable esprit d’équipe. C’est cette combinaison qui m’a convaincu de franchir le pas. Ce qui m’anime, c’est de construire avec mes équipes une agence de proximité reconnue pour sa réactivité et la qualité de son service, et de devenir pour nos clients un partenaire de confiance», explique le dirigeant.