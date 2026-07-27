Mi-juillet a marqué un tournant réglementaire attendu depuis six mois par les professionnels du bâtiment : l'application d'une TVA réduite à 5,5% sur l'ensemble du marché des pompes à chaleur. Auparavant fixé à 10% pour la pose et à 20% pour le matériel, ce taux unique allège le coût global des installations de 12% à 13% pour le client final. Pour Sébastien Favereaux, dirigeant des Etablissements Favereaux basés à Vervins, «c'est un bon coup de pouce pour relancer les énergies renouvelables et lancer le marché de la pompe à chaleur réversible».

Un double accélérateur climatique et fiscal

Cette incitation financière intervient alors que la demande opérationnelle s'est fortement accélérée. L'apparition d'une première vague de chaleur précoce dès le mois de mai a provoqué une prise de conscience des particuliers face au réchauffement climatique, déclenchant des projets d'équipement longtemps restés en attente. «Par rapport à l'exercice 2025, le volume d'activité de l'établissement a bondi de 150%», constate Sébastien Favereaux. Ce rebond permet de stabiliser l’activité de l'entreprise après un exercice 2025 difficile, marqué par un recul de 18% du chiffre d'affaires en raison du gel des dotations publiques MaPrime Rénov. Pour faire face à cette charge de travail, l’entreprise, qui s'appuie actuellement sur un effectif de vingt-deux salariés, intégrera trois nouveaux collaborateurs à la rentrée de septembre, malgré les tensions structurelles liées au recrutement de techniciens frigoristes.

Ancrage territorial et créations d'emplois

Fondée en 1980, la PME est reconnue comme un spécialiste des installations électriques. En 2000, l’entreprise se lance sur les énergies renouvelables avec l'arrivée de Sébastien Favereaux. Aujourd’hui, la PME détient un parc de 1 200 pompes à chaleur installées sur le Nord de l'Aisne et les départements du Nord, des Ardennes et de la Marne. Certifiée QualiPac RGE et titulaire de l’attestation de manipulation des fluides frigorigènes, l'entreprise gère en interne la pose, le service après-vente et la maintenance technique. Sur le plan commercial, la société entend consolider son ancrage de proximité en participant à l'édition 2026 de la Foire aux fromages de La Capelle, un rendez-vous clé pour soutenir sa dynamique locale basée sur le bouche-à-oreille et les réseaux de proximité.