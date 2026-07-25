



Santenov Dijon Bourgogne a réuni ses adhérents, ses partenaires et les acteurs de l'écosystème santé à la base nautique du lac Kir, à Dijon, à l’occasion de ses assemblées générales extraordinaire et ordinaire, ainsi que sa plénière annuelle. Organisé le 7 juillet 2026, cette journée a marqué le passage du cluster en Groupement d'intérêt public (GIP), une évolution destinée à accompagner une nouvelle phase de développement au bénéfice de la filière santé du territoire.

Au cours de l'assemblée générale ordinaire, le président de Santenov, Pascal Auzière, a dressé le bilan des principales actions menées en 2025.

Une activité soutenue en 2025 et 2026

Santenov a également fait le point sur les indicateurs économiques de son écosystème, qui compte 170 entreprises, 9 000 emplois et un chiffre d'affaires consolidé de 2 milliards d'euros. Au cours de l'année 2025, le cluster a organisé 18 actions de réseautage et d'événementiel et accompagné dix porteurs de projets avec Dijon Métropole. Le programme immobilier Santenov Sully a également franchi une étape avec la finalisation de son montage économique avant le lancement du chantier le 30 janvier 2026.

Le premier semestre 2026 a prolongé cette dynamique avec l'organisation de plus de douze rendez-vous dans le cadre de Santenov Connect, dont la participation à des salons professionnels, des rencontres thématiques, des commissions métiers et des visites d'entreprises. Dans le cadre de son programme Santenov Boost, le cluster a poursuivi l'accompagnement des projets structurants du territoire et des start-up innovantes en s'appuyant sur son réseau de partenaires.

Des rendez-vous déjà programmés

La plénière a aussi permis de présenter les prochaines échéances du réseau. Les initiatives portées par Santenov Days se poursuivront avec le colloque ATMPs and Beyond: Regulation and Perspectives, prévu les 18 et 19 novembre 2026, puis avec le Forum e-Santé & Souveraineté, annoncé les 10 et 11 février 2027. De leur côté, les programmes Santenov Connect et Santenov Boost continueront leurs actions en faveur des filières de santé, tout en accompagnant les projets d'innovation et de développement portés par les adhérents.



