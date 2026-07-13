Les entreprises de Saône-et-Loire répondant aux critères d'éligibilité peuvent déposer leur candidature au Trophée VITA'CRÉA 2026 de la Jeune Entreprise Écoresponsable. Organisé par les Chambres de commerce et d'industrie (CCI) et les Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) de Bourgogne-Franche-Comté, ce concours met en avant les structures de moins de cinq ans qui intègrent le développement durable dans leur activité. Les actions présentées peuvent concerner l'organisation interne, les procédés de production, les produits ou encore les relations avec les partenaires.

Les candidats devront démontrer, à l'appui d'éléments concrets, leur engagement en faveur de la transition environnementale. Les dossiers sont à transmettre exclusivement en ligne avant le vendredi 18 septembre 2026 à 17 heures.

Trois prix et une mise en lumière

Le concours est ouvert aux entreprises immatriculées depuis moins de cinq ans au 1er juillet 2026 et implantées en Bourgogne-Franche-Comté. Après l'étude des dossiers, les candidats retenus présenteront leur projet en visioconférence devant un jury composé de spécialistes de l'entrepreneuriat et du développement durable. Trois récompenses seront attribuées : un premier prix de 3.000 euros, financé par la Fédération Crédit Agricole Bourgogne-Franche-Comté, un deuxième prix de 2.000 euros et un troisième de 1.000 euros.

Au-delà de cette dotation, les lauréats bénéficieront d'une visibilité renforcée auprès des acteurs économiques et seront mis à l'honneur lors de l'événement VITA'CRÉA 2026, organisé du 12 au 15 octobre, une occasion de valoriser leurs initiatives et de faire connaître leur entreprise auprès de nouveaux partenaires.