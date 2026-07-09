Les opérations à l'international nécessitent une bonne maîtrise des moyens de paiement et des garanties afin de réduire les risques liés aux échanges commerciaux. C'est dans cette optique que la CCI Bourgogne Franche-Comté propose, le 13 octobre 2026, un atelier de coaching à Dijon consacré aux paiements et garanties à l'international.

Des solutions pour sécuriser les échanges

Organisée de 9 h à 17 h 30 dans les locaux de la CCI à Dijon, cette formation présentera les principales techniques de paiement utilisées dans le commerce international. Les participants découvriront notamment le virement bancaire, la remise documentaire, la lettre de crédit stand-by, les garanties bancaires ainsi que le crédit documentaire.





La formation s'appuiera sur des cas concrets afin d'illustrer les différents mécanismes de paiement et de présenter les bonnes pratiques permettant de sécuriser les ventes et les achats à l'international.

Mieux prévenir les risques d'impayés

À l'issue de cette journée, les participants devront être en mesure de choisir le moyen de paiement le plus adapté à leurs opérations, d'éviter les incohérences entre les contrats et les différents documents commerciaux, logistiques ou douaniers, de mieux sécuriser leurs opérations internationales et de limiter les risques d'impayés.





Cette formation s'adresse aux personnes impliquées dans les opérations d'import-export ainsi qu'aux professionnels qui débutent à l'export. Les frais de participation sont fixés à 350 euros hors taxes par personne. Les personnes souhaitant y participer sont invitées à remplir le bulletin d’inscription disponible en ligne.







