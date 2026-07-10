Plusieurs expositions sont proposées durant tout l'été. «Intelligences, différentes par nature» met en lumière la diversité fascinante des formes d'intelligence présentes dans le vivant. Au cœur de cet espace immersif, le visiteur est accueilli par une série de spécimens naturalisés qui illustrent les stratégies d'adaptation, de communication et d'apprentissage différents d'une espèce à l'autre. Les 800 m2 de «Planète Insectes» vous plongent dans un univers fascinant : anatomie, biodiversité, rôles essentiels dans la nature, espèces extraordinaires... tout pour comprendre l'importance des petits êtres !

Quant à «Tries et après ?», découvrez comment fonctionnent les centres de tri et les usines de transformation, avec manipulations, expériences et espaces ludiques. Les jardins de Cité Nature permettent aussi de contempler une exposition photo réalisée par le Conservatoire botanique national de Bailleul, consacrée à la flore sauvage des Hauts-de-France.

Des animations tout l'été

Plusieurs animations sont aussi prévues pour les familles, autour des animaux étonnants et extraordinaires, de la fabrication d'éventails, ainsi que d'animations sensorielles et d'éveil pour le très jeune public.

Chaque année, Cité Nature accueille plus de 60 000 visiteurs. Installée dans une ancienne usine de lampes de mineurs, ce lieu chargé d'histoire a été réhabilité par Jean Nouvel et appartient aujourd'hui à la Communauté Urbaine d'Arras, en faisant un espace qui mélange patrimoine, science et nature.