À Compiègne, le musée de la Figurine s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Sa réouverture s’accompagne d’un projet de transformation en profondeur visant à offrir aux visiteurs un parcours renouvelé, dans un espace plus moderne. Une expérience au cœur d'une collection exceptionnelle est désormais possible grâce à un nouveau parcours permanent et une scénographie immersive.

Parmi cette scénographie, les visiteurs pourront vivre, avec l'expérience en réalité augmenté, le diorama monumental de la bataille de Waterloo : cette pièce emblématique, réalisée entre 1905 et 1923 par Charles Laurent, rassemble près de 12 000 figurines sur 21 m².

Des outils enrichissent également le parcours : théâtre optique, table tactile dédiée à Warhammer, tampons personnalisés pour créer des figurines de cartes, ou encore photomaton transformant les visiteurs en figurines inspirées des collections.

Nouvelle ambition

Ces exemples montrent d'une part, les pièces remarquables de ce musée et d'autre part, le travail réalisé pour les mettre en avant tout comme son nouveau potentiel d'attirer de nombreux visiteurs. Si dans son ancienne version le musée de la Figurine représentait l'un des musées municipaux les plus fréquentés, une nouvelle étape entend être franchie. Avec une fréquentation entre 8 000 et 10 000 visiteurs par an, l'objectif est désormais d'atteindre entre 20 000 et 25 000 visiteurs, à horizon été 2027.

Ce projet, porté par la Ville de Compiègne, représente un investissement de quatre millions d’euros. Un investissement qui valorise une collection de près de 155 000 pièces, labellisée «Musée de France». Figurines en plomb, bois, porcelaine, terre crue, plastique, plats d’étain, pièces peintes ou brutes... la collection traverse les époques, de la Préhistoire à aujourd’hui.



