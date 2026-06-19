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Décryptage

Entre fiction et réalisme, Notre-Dame de Paris se dévoile à Lille

Du XIIème siècle à aujourd’hui, dans des lieux souvent inaccessibles au public, visitez Notre-Dame de Paris de façon totalement inédite, pour la toute première fois en province. Après Paris, l’expérience immersive Eternelle Notre-Dame arrive, jusqu’en mars 2027, au Centre d’Art Sacré de Lille.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 juin 2026 - Mis à jour le 19 juin 2026
<p>C’est un voyage d’un réalisme saisissant qui est proposé aux habitants des Hauts-de-France et aux touristes de passage pendant un an, dans un lieu emblématique, à la fois culturel et spirituel : le Centre d’Art Sacré de Lille, situé dans la crypte moderne de Notre Dame de la Treille. Après avoir conquis 700 000 visiteurs à Paris, Eternelle Notre-Dame arrive dans la Capitale des Flandres, après avoir été déployée à Taïwan, en Chine et au Canada. Lille est la toute première ville de province à accueillir l’expérience. Ce voyage dans le passé retrace la formidable épopée du célèbre édifice fra.

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