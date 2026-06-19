Entre fiction et réalisme, Notre-Dame de Paris se dévoile à Lille

Exposition
Baccarat : la première Biennale Internationale des Arts du feu lance le PIAF
19/06/2026 Emmanuel Varrier
Baccarat (54)
Du XIIème siècle à aujourd’hui, dans des lieux souvent inaccessibles au public, visitez Notre-Dame de Paris de façon totalement inédite, pour la toute première fois en province. Après Paris, l’expérience immersive Eternelle Notre-Dame arrive, jusqu’en mars 2027, au Centre d’Art Sacré de Lille.
©Amaclio Productions
©Orange Emissive - Eternelle Notre-Dame
©Orange Emissive - Eternelle Notre-Dame
©Orange Emissive - Eternelle Notre-Dame
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