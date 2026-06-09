La Fère : Un cycle animal s'ouvre au musée Jeanne d'Aboville

Le musée Jeanne d'Aboville de La Fère lance un cycle Animal. Ainsi, trois événement sur réservation sont prévus en juin et juillet. Samedi 13 juin à 14h30, une visite guidée sur les animaux de l’espace d’archéologie, est proposée dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie. En partant des mammouths laineux jusqu’aux chats facétieux qui laissent leur empreintes dans l’Histoire, une visite à la rencontre des animaux des collections archéologiques.

Visite concert

Le samedi 20 juin, une autre visite guidée sur les animaux dans les peintures du musée Jeanne d’Aboville entre symbolisme et naturalisme, aura lieu. Les représentations animalières sont nombreuses dans les collections beaux-arts du musée : entre animaux domestiques, exotiques et fantastiques, les choix des artistes révèlent la complexité du rapport qui unit l’Homme à la faune dans les sociétés de l’époque moderne.

Et le samedi 4 juillet, le public entrera dans le bestiaire médiéval avec l’ensemble musical Arcambole. Les musiciens de l’ensemble de musique médiévale Arcambole vont mettre en musique les représentations d’animaux visible dans les collections du musée lors d’une visite-concert inédite. Autant de moments qui devraient permettre au public de se familiariser davantage avec la représentation animalière.