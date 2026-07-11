Et si cet été, vous visitiez une entreprise du Nord-Pas-de-Calais ?

Expert national de la visite d'entreprise, l'association Entreprise et Découverte engage toute l'année des actions fortes pour structurer et développer la visite d'entreprise en France, en collaboration avec les ministères de l'Economie et de la Culture, les régions et les fédérations professionnelles. En tout, ce sont près de 500 adhérents (entreprises et professionnels du tourisme) qui se mobilisent autour du tourisme de savoir-faire qui, dans les Hauts-de-France, a attiré l'an dernier 363 000 visiteurs dans 160 entreprises. 34% des visites se sont déroulées dans l'agroalimentaire, suivie des vins, bières et spiritueux (31%), puis de l'industrie, énergie et environnement (20%).

Le Nord-Pas-de-Calais, terre de savoir-faire

Cet été, les entreprises sont encore nombreuses à vous ouvrir leurs coulisses : la Chocolaterie Encuentro à Saint-André-lez-Lille, Terra Distillerie à Auchel, la Brasserie des 2 Caps à Tardinghen, la Brasserie Castelain à Bénifontaine, Arc International à Arques, la Confiserie Afchain à Cambrai...

C'est aussi l'occasion de découvrir des mastodontes de notre région comme la Centrale Combinée Gaz EDF de Bouchain pour découvrir les coulisses de la production d'électricité ; le port de Dunkerque avec des visites pédestres, des circuits en bus ou des parcours dédiés à la biodiversité ; ou encore les Carrières du Boulonnais à Ferques, la plus grande carrière à ciel ouvert de France ! Tout au long de l'année, près d'une centaine d'entreprises proposent des visites grand public dans les Hauts-de-France. Parmi les plus visitées : la Chocolaterie de Beussent-Lachelle (Beussent), Les Faiseurs de bateaux (Saint-Omer), EDF, la Confiserie Afchain (Cambrai) et Arc International (Arques).