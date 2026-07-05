Un prélude avant une grande exposition, «L’Etrange cas de Monsieur Gallé», en octobre prochain chez son grand-frère muséal des Beaux-Arts.
Le musée de l’Ecole de Nancy, en attendant l’automne
Passage incontournable du parcours Art Nouveau de la cité ducale, le musée de l’Ecole de Nancy, à deux pas de Nancy Thermal, dévoile ses quartiers d’été aux inconditionnels de la Belle Epoque et de ses mouvements artistiques.
© Laurence Deleau. Le musée de l’Ecole de Nancy à visiter tout au long de l’été avant une grande expo en octobre chez son grand frère des Beaux-Arts.
© Laurence Deleau. Le parc très agréable est inscrit depuis 1999 à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Le jardin propose de nombreuses variétés végétales conçues par les horticulteurs nancéiens contemporains de l’École de Nancy.
© Laurence Deleau. Pièce emblèmatique du musée : la salle à manger Masson.
© Laurence Deleau. Valérie Thomas, conservatrice du Musée de l’École de Nancy.
© Laurence Deleau. Le vitrail dit de la Salle par Jacques Gruber (1904) offre un décor naturaliste mêlant monde végétal et monde animal.
© Laurence Deleau. Coupe Rose de France ou coupe Simon (1901) par Émile Gallé.
© Laurence Deleau