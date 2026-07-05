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Dossier

Le musée de l’Ecole de Nancy, en attendant l’automne

Passage incontournable du parcours Art Nouveau de la cité ducale, le musée de l’Ecole de Nancy, à deux pas de Nancy Thermal, dévoile ses quartiers d’été aux inconditionnels de la Belle Epoque et de ses mouvements artistiques.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 5 juillet 2026 - Mis à jour le 5 juillet 2026

Un prélude avant une grande exposition, «L’Etrange cas de Monsieur Gallé», en octobre prochain chez son grand-frère muséal des Beaux-Arts. 

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