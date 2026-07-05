Le réseau Prepalto poursuivra son développement en ouvrant un nouveau centre à Chalon-sur-Saône à l'occasion des vacances de la Toussaint. Créé à Paris en 2022, il comptera désormais 43 implantations en France, dont une en Guadeloupe. Ce site sera le seul de Saône-et-Loire. Son installation répond à la volonté du réseau de proposer son offre au-delà des grandes métropoles.

Les stages se dérouleront dans les salles de séminaire de l'hôtel Saint Régis, à proximité de la gare. Ils s'adresseront aux élèves de terminale ainsi qu'aux étudiants en réorientation souhaitant préparer les concours d'accès à différentes filières de l'enseignement supérieur.

Un accompagnement en présentiel

Les formations, organisées sur une semaine pendant les vacances scolaires, réuniront des groupes de 5 à 15 participants. Quatre parcours seront proposés : écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, sciences politiques et médecine. Les élèves bénéficieront d'un enseignement assuré exclusivement en présentiel par des professeurs sélectionnés par le réseau. La semaine s'achèvera par un examen blanc, accompagné d'un classement permettant de comparer les résultats avec ceux des autres centres Prepalto.

Avant toute inscription, les familles devront participer à un entretien de présentation afin de découvrir la méthode pédagogique et les objectifs de la formation. Plusieurs parents ont déjà manifesté leur intérêt, notamment pour anticiper les démarches liées à Parcoursup et mieux préparer l'orientation de leur enfant.