Afin de sensibiliser le public aux risques liés aux activités aquatiques durant l'été, le Département de la Meuse organise une action dédiée à la sensibilisation aux gestes de premiers secours et à la prévention des noyades. Ouvert au grand public de 12 h à 19 h, cet événement a pour objectif d'informer les visiteurs sur les bons réflexes à adopter face aux risques liés aux activités aquatiques et de les initier aux gestes susceptibles de sauver des vies.

Cette opération s'inscrit dans la politique de prévention portée par le Département. Elle intervient à l'approche de la période estivale, marquée par une fréquentation accrue des lieux de baignade. Le Département met également en avant les actions engagées en faveur de l'apprentissage de la natation. Il finance notamment les déplacements des collégiens vers les piscines les plus proches de leur établissement, afin de leur permettre de suivre un enseignement de la natation dans de bonnes conditions. Cette démarche vise à favoriser l'acquisition des compétences essentielles pour évoluer en sécurité dans l'eau dès le plus jeune âge.

La journée est organisée en partenariat avec la CPTS du Nord-Meusien, le PETR Cœur de Meuse, le SDIS de la Meuse, l'association Pacifique Terres-Neuves et Maxilien. À travers cette initiative, les partenaires souhaitent sensibiliser le public aux enjeux de prévention et de sécurité et promouvoir l'adoption de comportements responsables lors des activités aquatiques.