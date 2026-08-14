La Saône-et-Loire renforce à nouveau les moyens mobilisés contre les feux de forêt dans le sud de la France. Vingt-trois sapeurs-pompiers du SDIS 71 doivent prendre la route ce vendredi 14 août pour rejoindre Draguignan, dans le Var. Ils seront accompagnés de quatre camions-citernes feux de forêts (CCF) et d’un véhicule de liaison tout-terrain (VLTT), acheminés par quatre porte-engins.



Le détachement comprendra notamment un chef de groupe et un personnel chargé du soutien sanitaire. Les équipes doivent être opérationnelles à partir de midi et rester engagées pendant une semaine. Elles pourront intervenir en appui des services locaux selon les besoins.

Sept jours en renfort

Cette mobilisation intervient dans un contexte de risque élevé de feux de forêt dans le sud du pays. Les pompiers de Saône-et-Loire sont ainsi appelés à se tenir prêts à renforcer les dispositifs déjà déployés sur place. Ce nouveau départ intervient après d’autres opérations de solidarité menées cet été par le SDIS 71 dans les départements touchés ou menacés par les incendies.



Le dispositif doit permettre de disposer de personnels et de véhicules supplémentaires en cas de départ de feu ou d’évolution de la situation. Pendant leur mission, les 23 sapeurs-pompiers resteront disponibles pour appuyer les équipes locales engagées dans la lutte contre les incendies.