Née à Saumur et diplômée des Arts décoratifs de Paris, Maïlys Seydoux-Dumas peint des scènes de sa vie, guidée par les objets qui l'entourent, à travers de la gravure, la tapisserie, et depuis peu, la réalisation de bijoux. Son travail fait l'objet d'expositions personnelles ou collectives, principalement en France, en Belgique et en Suisse.

Dialogue avec la réalité

Le Fil des Saisons arrive dans le Nord à partir du 11 juillet, au musée départemental Henri Matisse, au Cateau-Cambrésis. Dans la première grande salle, l'exposition se déploie à travers de grandes compositions associées au rythme des saisons, accompagnées d'œuvres de plus petit format réalisées au cours du processus de création.

Quant à la salle principale, les visiteurs y trouveront des tapisseries monumentales et de grandes peintures aux multiples techniques : bois gravé, bois peints, pastels, gravures ou encore estampes. Le parcours s'achève sur un dialogue entre Maïlys Seydoux-Dumas et le dessinateur Haïm Kern, avec qui elle entretient un dialogue artistique durant 10 ans, jusqu'au décès de ce dernier. L'exposition est présentée en partenariat avec la Galerie Pierre-Alain Challier à Paris, qui accueille, en parallèle, un second volet de l'artiste intitulé Clairières, contes de la nuit tombée.

Du 11 juillet au 7 septembre 2026 au Musée départemental Henri Matisse au Cateau-Cambrésis. Infos sur museematisse.fr.