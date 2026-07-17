Ce sera une occasion inédite de rencontrer Caroline et Joachim Murat, en visite à Chantilly, leur suite et leurs troupes, lors de cette grandes reconstitution historique au cœur l'ère napoléonienne. Conçu comme une immersion vivante et accessible à tous, le grand week-end de reconstitution historique de Chantilly invite le public à déambuler librement entre les différents espaces du domaine, pour un véritable voyage dans le temps à la découverte d’un campement militaire, de scènes de vie civile et d’animations participatives, composant un parcours riche en expériences.



Et cette immersion se veut être grandeur nature. Elle rassemblera près de 150 reconstituteurs – soldats, artilleurs, danseurs et figures princières et civiles – et reconstituera avec précision la vie quotidienne au début du XIXe siècle. Les visiteurs pourront assister à des manœuvres militaires, des revues des troupes, des démonstrations commentées de la vie princière ou militaire autour d’un bivouac, ainsi que des prestations des métiers de l'époque et des danses historiques.

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