Plongée dans l’univers du graveur Paul-Émile Colin ! Jusqu’au 27 septembre, le Domaine départemental du château de Lunéville accueille une exposition sur cet artiste originaire de Lunéville.

Compagnon de route de Gauguin à Pont-Aven, théoricien de la gravure sur bois, illustrateur de bibliophilie et peintre traversant tous les courants de son époque (synthétisme, symbolisme, néo-impressionnisme, art déco), il incarne un chapitre essentiel et trop longtemps méconnu de l'histoire de l'estampe en France.

«Son œuvre est pourtant considérable, profondément ancrée dans l'histoire de l'art français et lorrain, et nombreuses sont les institutions culturelles qui en conservent des témoignages. Célèbre comme graveur, il connaît un grand succès artistique de son vivant, surtout entre 1900 et 1920. Né à Lunéville en 1867, il se forme en Lorraine puis à Paris, fréquente les grands cercles artistiques de la capitale et s'impose comme l'une des figures centrales du renouveau de l'estampe», explique le pitch de l’exposition.

L’exposition propose au visiteur une approche scientifique et pédagogique avec plusieurs ateliers pour lui faire découvrir l’art de la gravure et de la sérigraphie.

Pour accompagner cette exposition, plusieurs ateliers sont organisés pour vous faire découvrir l'art de la gravure et de la sérigraphie.