Exposition
Saint-Riquier (80) Saint-Riquier (80)
En bref

Une exposition sur la vache à Saint-Riquier

La vache, animal le plus présent dans les pâtures de la Somme, fait l’objet d’une étonnate et importante exposition jusqu’au 17 octobre au centre culturel départemental de l’Abbaye de Saint-Riquier. 

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La vache se révèle inspirante et essentielle.

La vache se révèle inspirante et essentielle.

Par Isabelle Boidanghein
La Gazette Picardie
Publié le 21 juillet 2026 - Mis à jour le 21 juillet 2026

«La vache ! Une icône de l’antiquité à la pop culture». D’office, la thématique de l’exposition promet une visite à la fois surprenante, informative et accessible. Elle retrace l’histoire culturelle des bovins (vache, taureau, bœuf et veau) de l’antiquité à nos jours, tout en interrogeant sur la place de cet animal paisible de nos paysages, notre identité territoriale et nos imaginaires. 

Elle est riche de près de 150 œuvres : sculptures, céramiques, fresques de Philippe Hérard, affiches de publicité, affiche de films, photographies consacrées à dix éleveurs samariens et à leurs animaux, objets publicitaires… La vache s’y révèle, tour à tour, divinité (vénérée dans l’Egypte antique, sacrée en Inde), symbole de fécondité, force de travail, héroïne de cinéma (« La vache et le prisonnier » d’Henri Verneuil avec Fernandel), muse d’artistes et véritable icône populaire, comme la célèbre Vache qui rit. 

Dans le département de la Somme, l’élevage contribue à façonner les campagnes et les savoir-faire agricoles. Les vaches restent liées à la vie quotidienne et à l’économie locale. Pour Christelle Hiver, présidente du conseil départemental de la Somme, et Margaux Delétré, vice-présidente en charge de la culture, du patrimoine et des sports, cette exposition illustre une programmation culturelle, exigeante et accessible : «Qui aurait imaginé qu’un animal aussi familier que la vache puisse nous entraîner dans un voyage aussi riche à travers l’histoire des civilisations, les croyances, les arts et les représentations contemporaines?», interrogent-elles.