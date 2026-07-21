Une exposition sur la vache à Saint-Riquier

«La vache ! Une icône de l’antiquité à la pop culture». D’office, la thématique de l’exposition promet une visite à la fois surprenante, informative et accessible. Elle retrace l’histoire culturelle des bovins (vache, taureau, bœuf et veau) de l’antiquité à nos jours, tout en interrogeant sur la place de cet animal paisible de nos paysages, notre identité territoriale et nos imaginaires.



Elle est riche de près de 150 œuvres : sculptures, céramiques, fresques de Philippe Hérard, affiches de publicité, affiche de films, photographies consacrées à dix éleveurs samariens et à leurs animaux, objets publicitaires… La vache s’y révèle, tour à tour, divinité (vénérée dans l’Egypte antique, sacrée en Inde), symbole de fécondité, force de travail, héroïne de cinéma (« La vache et le prisonnier » d’Henri Verneuil avec Fernandel), muse d’artistes et véritable icône populaire, comme la célèbre Vache qui rit.

Dans le département de la Somme, l’élevage contribue à façonner les campagnes et les savoir-faire agricoles. Les vaches restent liées à la vie quotidienne et à l’économie locale. Pour Christelle Hiver, présidente du conseil départemental de la Somme, et Margaux Delétré, vice-présidente en charge de la culture, du patrimoine et des sports, cette exposition illustre une programmation culturelle, exigeante et accessible : «Qui aurait imaginé qu’un animal aussi familier que la vache puisse nous entraîner dans un voyage aussi riche à travers l’histoire des civilisations, les croyances, les arts et les représentations contemporaines?», interrogent-elles.