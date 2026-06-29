Car Avenue lance sa nouvelle plateforme digitale

Nouvelle plateforme digitale pour Car Avenue ! Le groupe de distribution automobile renforce ses outils pour s’afficher comme «acteur global de la mobilité», comme il l’assurait fin mai lors du lancement de sa nouvelle identité de marque.

«Plus qu’une simple vitrine digitale, cette nouvelle plateforme constitue un véritable outil de mise en relation, conçu pour simplifier et fluidifier le parcours d’achat, de la recherche initiale jusqu’à la prise de décision finale», assure le groupe.

Conçu selon une approche «mobile-first», le site répond aux nouveaux usages des internautes, alors que près de deux tiers des consultations sont aujourd'hui réalisées depuis un smartphone. Chaque parcours, chaque fonctionnalité et chaque contenu ont ainsi été pensés en priorité pour une utilisation fluide sur mobile, avant d'être déclinés sur les autres supports.

Expérience utilisateur personnalisée

La porte d’entrée digitale est unique et à l’échelle européenne et non pas par pays.

«Cette approche permet de réunir, au sein d’un même environnement, un stock de véhicules réparti sur nos quatre pays d’implantation - Luxembourg, France, Belgique, Allemagne. Cela offre ainsi une visibilité élargie et une expérience homogène à l’échelle du Groupe».

Le tout avec une expérience utilisateur personnalisée «en fonction du pays de connexion de l’internaute, afin de proposer en priorité les véhicules disponibles sur son marché local, tout en conservant une ouverture vers l’ensemble des stocks de toutes les concessions».

Groupe familial lorrain centenaire, Car Avenue affiche 160 points de vente et services en Europe, distribue 35 marques automobiles. Il a vendu 30 000 véhicules neufs l’an passé pour un CA de 1,7 milliard d’euros et 2 800 collaborateurs.