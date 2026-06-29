L’Urssaf Bourgogne rouvre l’accueil de Dijon Toison d’Or





L'Urssaf Bourgogne a annoncé la réouverture de l'accueil spontané sur le site de Dijon Toison d'Or, à partir d'aujourd'hui. Cette décision fait suite à la remise en fonctionnement du bloc de rafraîchissement, permettant ainsi d'améliorer les conditions d'accueil pour les usagers. L'accueil sans rendez-vous sera disponible aux horaires habituels, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00. Toutefois, il sera fermé les mercredis 8 juillet, 22 juillet, 5 août et 19 août.





Les services de l’Urssaf restent accessibles aux usagers qui peuvent contacter les conseillers par téléphone du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00. Il est recommandé aux utilisateurs de privilégier les canaux numériques pour leurs démarches, notamment via le site www.urssaf.fr, où ils peuvent également prendre rendez-vous, y compris en visioconférence. L’Urssaf Bourgogne souligne son rôle essentiel en tant que recouvreur social, visant à assurer une relation de service efficace avec employeurs et entrepreneurs.





Avec une collecte de 570 milliards d’euros provenant de 11,8 millions d’usagers, l’Urssaf joue un rôle crucial dans le financement du modèle social français. Sa mission est d'assurer une couverture sociale adéquate pour les travailleurs tout en facilitant les démarches des entrepreneurs dans un cadre légal respecté. Cette réouverture est donc un élément clé pour améliorer le service rendu à la population locale.