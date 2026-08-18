Ce grand déballage commercial à ciel ouvert s'empare des principales artères nancéiennes, de la rue Saint-Jean à la rue Saint-Nicolas, en passant par la rue des Dominicains. Pour les organisateurs, l'objectif premier reste la relance économique locale après la trêve estivale. En s'associant avec l'Association de soutien aux métiers d'art (ASMA), les Vitrines de Nancy étendent volontairement le périmètre marchand jusqu’au faubourg des Trois Maisons. Cette configuration élargie incite les flux de visiteurs à découvrir de nouvelles enseignes indépendantes et des artisans créateurs, tout en optimisant la visibilité des boutiques de quartier participantes.

Des animations festives comme leviers d’attractivité pour la rentrée

En plus de la simple vente sur le trottoir et des opérations de déstockage de mode, de décoration ou de culture, cet événement intègre une dimension expérientielle pour maximiser la fréquentation physique en magasin. Le samedi après-midi capitalisera sur une ambiance conviviale grâce aux déambulations d’une fanfare et à l'installation d'un atelier de maquillage pour enfants rue des Dominicains. Ces animations ciblées transforment l'acte d'achat en un moment de flânerie familiale, offrant aux professionnels une occasion idéale pour fidéliser une clientèle de retour de vacances.

Le Grand Déballage s'impose ainsi comme le moteur de la transition économique de l'été vers l'automne pour le tissu commercial nancéien. Reste à savoir si l'affluence attendue permettra aux commerçants de compenser la baisse d'activité traditionnelle du mois d'août.