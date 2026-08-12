Les goûters aux terrines du Barrois

Une offre de recettes de produits locaux du terroir réalisées de façon traditionnelle. Chaque vendredi après-midi, les touristes de passage sur la Voie Sacrée, entre Bar-le-Duc et Verdun ou les locaux ont la possibilité de faire une étape gourmande pour goûter les créations de Jérôme Hatoy, le patron des Terrines du Barrois spécialisées dans la charcuterie artisanale lorraine en conserve. Créée en 2000, la société sélectionne des produits haut de gamme, sans colorants ni conservateurs. Terrines à la mirabelle ou à la groseille, rillettes de porcs lorrains ou au canard en passant par des confitures de mirabelle, de quetsches, les références sont nombreuses et agrémentées de plats cuisinés comme l’inattendu sauté de porc au Brie de Meaux.

Une gamme élargie de produits du terroir local

Dans ce bâtiment magasin de près de 650 m², de nombreuses références de produits locaux sont disponibles que ce soient le vin de fraise de Revigny-sur-Ornain, des bières meusiennes, l’IGP Côtes de Meuse, les madeleines de Commercy, les dragées Braquier de Verdun… autant de produits artisanaux mettant en valeur les richesses gastronomiques meusiennes. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Office de tourisme Meuse Grand Sud a noué un partenariat avec les Terrines du Barrois avec une volonté de proposer une halte gourmande aux touristes de passage, nombreux pendant cette période estivale, comme aux amateurs de gastronomie locale habitués de cette adresse connue.