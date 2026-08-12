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Nancy : Laurence Wieser est la nouvelle présidente de l’agence Scalen

Scalen, l’agence de développement des territoires Nancy Sud Lorraine, a installé son Conseil d’administration début juillet. Laurence Wieser, vice-présidente de la Métropole du Grand Nancy en charge des grands projets notamment a été élue présidente. Elle succède à Bertrand Kling. 

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© Scalen. Laurence Wieser (au centre) est la nouvelle présidente de l’agence Scalen.

© Scalen. Laurence Wieser (au centre) est la nouvelle présidente de l’agence Scalen.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 12 août 2026 - Mis à jour le 12 août 2026

Redéfinir le projet stratégique de l’agence Scalen ! C’est ce qu’a proposé la toute nouvelle présidente, Laurence Wieser, de l’agence de développement des territoires Nancy Sud Lorraine, à l’occasion du Conseil d’administration et de l’assemblée générale de début juillet où elle a été élue à l’unanimité. 

Vice-présidente de la Métropole du Grand Nancy en charge des Grands projets, du plan métropolitain des mobilités, des relations territoriales, de la prospective et planification, elle succède à Bertrand Kling, vice-président de la Métropole du Grand Nancy, maire de Malzéville.

Le nouveau Comité opérationnel de l’agence est composé de : Valérie Debord, vice-présidente de la Région Grand Est (vice-présidente), Bertrand Kling, vice-président de la Métropole du Grand Nancy, maire de Malzéville (vice-président). Thomas Souverain, conseiller métropolitain et adjoint à la Ville de Nancy (vice-président). Emmanuel Tirtaine, directeur départemental des Territoires de Meurthe-et-Moselle (secrétaire) et Nicolas L’Huillier, vice-président de la Communauté de communes Seille et Grand Couronné, maire de Laneuvelotte (trésorier).

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