Arpège Contact a été créée en 1987. C'était une entreprise de formation pour les entreprises, anciennement «A CAPPELLA» installée à Amiens-Nord et qui a ensuite déménagé près de la gare sous son nom actuel. Le groupe coopératif Up est devenu un actionnaire majoritaire pour soutenir le développement d'Arpège, mais 51% du capital appartient toujours aux salariés. «C'est le principe de base de la coopérative. L'outil de travail appartient majoritairement à ces salariés. Le statut de SCOP est peu reconnu, peu valorisé. Rappelons qu'à partir du moment où notre entreprise fait des résultats, le résultat à hauteur de 50% est réinjecté dans les réserves de l'entreprise pour assurer son développement et son avenir, et 50% sont reversés aux salariés. Le fruit du travail, la valeur ajoutée, est répartie de façon égalitaire à l'ensemble de nos collaborateurs», rappelle Didier Bourdais, directeur général d'Arpège Contact pour qui la condition humaine est bel et bien la base de la force sur laquelle repose l'entreprise.

«Travailler ici est très intéressant. C'est à taille humaine. On est beaucoup moins que dans les grands centres d'appel, et la direction est beaucoup plus accessible. Si on a un souci, on peut les contacter facilement. Après, au niveau des collaborateurs, on est plus comme une famille», témoigne Hélène Sellier, conseillère clientèle et co-présidente de la Caisse de Solidarité des salariés d'Arpège.

Démarche RSE et modèle vertueux

«Et il n'y a pas ce sentiment oppressant de productivité de la même manière ici. On a bien sûr la pression des résultats, comme dans tout centre d'appel, mais elle se ressent beaucoup moins», ajoute Hélène Sellier. En matière de stratégie de recrutement, la RH conserve les CV des personnes qui viennent pendant quatre mois. «On essaye vraiment de conserver la partie humaine et de faire en sorte que les gens se sentent bien chez nous», ajoute Véronique Charbonnier, directrice générale déléguée du centre de relation.

Par ailleurs, l'entreprise recherche aussi des alternants sur la partie qualité environnement pour aider à aller au bout du projet RSE de l'entreprise et un alternant en informatique, communication et marketing «pour nous aider à palier à notre manque de visibilité, précise Véronique Charbonnie. Certes on a un site internet mais il n'est pas assez développé et on n'est pas sur les réseaux sociaux. On va essayer de trouver un alternant qui pourrait nous aider à construire cette politique marketing et communication».